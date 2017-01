Refuerzan seguridad en playas de Florianópolis por guerra de bandas

“El momento es delicado. Nosotros protegemos a la población, que no forma parte de esta disputa por los puntos de venta de drogas”, dijo el jefe de la policía militar del norte de Florianópolis, teniente coronel Sinval Santos de Oliveira.

En medio del velorio, hubo disparos y la ceremonia debió suspenderse debido a que los agresores decían que eran parte del PCC, la organización criminal que es protagonista de las masacres en los presidios de Amazonas, Roraima y Rio Grande do Norte, que causaron al menos 136 presos muertos.

