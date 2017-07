Registran extrañas descargas luminosas rojas en el cielo

“Puede ser que ésta haya sido la primera vez que los espectros rojos hayan sido captado desde suelo australiano y no creo que nadie haya registrado tantos rayos de una solo vez en ninguna parte”, agregó.

El aficionado observó y filmó más de 30 rayos en apenas dos horas. "No lo podía creer. Pensé que tendría suerte de capturar uno o dos, lo que hubiera sido fantástico, pero cada vez eran más", relató Finlay.

Finlay ha sido testigo de un asombroso momento al que describió como "relámpagos al revés" porque se orientan hacia el cielo y no hacia la Tierra como es habitual.

El aficionado astronómico David Finlay captó imágenes de un extraño fenómeno en Nueva Gales del Sur, Australia, donde se pueden ver una gran cantidad de descargas luminosas. Hasta el momento, los especialistas no dieron ninguna explicación, pero creen que puede tratarse de un raro fenómeno conocido como “espectro rojo”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo