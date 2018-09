Registros de exportación: para Ciciliani, "se sabía que iban a volver las retenciones"

La ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, se refirió este jueves a la operatoria por la que nueve cerealeras inscribieron sus ventas en el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior, antes que se anunciara la suba de retenciones.

La funcionaria opinó que “se actuó dentro de la ley porque había posibilidades de hacerlo, pero en el contexto hacía mucho más de una semana que se sabía iban a volver las retenciones a las exportaciones”.

“Ahí es donde el Estado tiene que proteger los intereses de todos antes que los intereses de los particulares. Está claro que era necesario tener un Estado inteligente que cerrara el registro”, sostuvo la funcionaria nacional en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2).

Por otra parte, la ministra santafesina añadió que “si el Estado no cerró el registro no es de buena administración”.

Se estima que por la operatoria el Estado nacional deberá afrontar una pérdida de unos 200 millones de dólares. Por el hecho, fue denunciado el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, por supuesta defraudación al Estado.

Consultada por los pedidos al gobierno provincial para aumentar la alícuota de Ingresos Brutos a las cerealeras en un contexto de fuertes ganancias para las agroexportadoras tras la devaluación, Ciciliani manifestó que “si Santa Fe ahora se va a tener que hacer cargo de la tarifa social debería repensar el sistema impositivo”.

"Fue más negligencia que complicidad"

El diputado nacional por Cambiemos, Lucas Incicco, también se refirió a la inscripción de las cerealeras antes de las retenciones y dijo que “fue más negligencia que complicidad”. De todas maneras, sostuvo que “los responsables tendrán que hacerse cargo”.

El legislador oficialista sostuvo que “hasta el domingo a la tarde no estaba definido que se iban a restablecer retenciones, por eso no me animo a decir que hubo complicidades”.

Incicco aseveró que “durante muchas décadas hubo situaciones de inequidad que nos han convertido en un país desigual” y consultado sobre el incremento de Ingresos Brutos a cerealeras en Santa Fe dijo: “Yo creo que más allá de que el destino de la actividad sea la exportación, es una actividad que realizan en la provincia, yo no le encuentro mucha vuelta a que no paguen Ingresos Brutos”.