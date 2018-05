Retuvo a la fuerza a una médica que la fue a atender a la casa

Una mujer retuvo a una médica que fue a atenderla a su casa a quien le exigía que le otorgara más días de licencia. Intervino personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) y logró que depusiera su actitud. Fue detenida.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial informaron que este martes agentes de la PAT debió intervenir en una situación violenta que tuvo lugar en inmediaciones de Víctor Cue al 1000 bis. Allí, entrevistaron al chofer de la ambulancia de una empresa de emergencias, de 31 años, quien se hizo presente en el lugar junto a una doctora de 43 años. Según el relato del chofer, la médica ingresó al domicilio a asistir a una paciente. A los minutos, la profesional comenzó a pedir auxilio.

En consecuencia, se llamó al 911 y arribó personal policial. Una mujer de 40 años recibió a los agentes y se presentó como la madre de la mujer de 25 años que tenía retenida a la médica. Se entabló una conversación con la joven quien, de acuerdo a la versión oficial, dijo: "De aca no se va nadie, la voy a matar a esta vieja si no me da más días, yo estoy enferma, van a ir todos presos, soy amiga de Moyano, tengo muchos conocidos, ustedes son todos putos y van a terminar presos, se los aseguro”.

Finalmente, depuso su actitud, y fue trasladada a una dependencia policial.