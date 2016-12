Rige un alerta por tormentas pero la lluvia ya aflojó

#ATENCIÓN ! No funcionan los semáforos de Av. Francia y Pellegrini. @radio2rosario @robertocaferra

El lunes despertaba muy gris y lluvioso. Caía agua desde anoche y no paraba. Tanta agua se había acumulado enseguida en distintos barrios de la ciudad y dificultaba la circulación. También había verdaderos lagos en los accesos a Rosario y rutas de la región. “Fue un fenómeno intenso, una tormenta muy fuerte”, sostuvo Gonzalo Ratner de Defensa Civil de Rosario en contacto con Radiópolis (Radio 2), quien precisó que cayeron hasta el momento 67 milímetros de agua, “más de 50 fueron en minutos, lo que generó anegamientos puntuales en barrios”. El funcionario descartó que haya desbordes de canales o arroyos.

Después de una Nochebuena, una mala noche. Es que no paró de llover en toda la madrugada de este lunes y el amanecer seguía cargado de agua, viento y truenos que lo sacudían todo. Además de un alerta por tormentas fuertes, había varios puntos de la ciudad anegados, también los accesos y rutas regionales y cortes de energía eléctrica.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo