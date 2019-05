Robaron tres veces en un centro solidario, mataron y dejaron colgado al gato del lugar

El Centro Solidario Manos Abiertas de Capitán Bermúdez fue blanco de tres robos entre el sábado pasado y este lunes. Delincuentes sustrajeron todos los elementos de valor que había en el lugar ubicado en Presidente Perón y Belgrano. Además, mataron a un gatito que estaba en el lugar y dejaron colgado el cadáver.

Norma, una de las coordinadoras de Manos Abiertas, dijo que los hechos ocurrieron sábado, domingo y este lunes, siempre de madrugada. "Nos robaron todo lo que pudieron. Desde herramientas hasta grifería, todo. Es trágico", remarcó en diálogo con Rosario3.com.

"En la primera entrada mataron al gato y lo dejaron colgado. Era un gatito al que no le habíamos puesto nombre todavía", señaló al tiempo que agregó: "No podemos sospechar de nadie porque no vimos nada".

Norma enfatizó que todos los robos fueron denunciados ante la comisaría 2ª de Capitán Bermúdez y manifestó que "nunca apareció un patrullero" por el lugar. "Es el noveno robo que tenemos en lo que va del año", concluyó.