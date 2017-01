Robaron una pesada maquinaria y secuestraron al camionero

Braun confió que no tiene sospechas desde donde pudo venir el atraco y añadió que estan “esperando los videos de los peajes, calculo que un fiscal se va a ocupar del tema”.

Lautaro Braun es el gerente comercial de la empresa Nordemaq, que había adquirido la máquina cargadora frontal de la marca estadounidense New Holland. En contacto con el programa La primera de la tarde (Radio 2), el empresario contó que “la máquina había sido descargada en el puerto de Buenos Aires y tenía como destino la ciudad de Resistencia, en Chaco”.

