Robo en un bar de avenida Francia

De acuerdo al informe policial, eran las 7.20 de la mañana cuando un hombre llegó en una moto tipo enduro al lugar. No, no iba a desayunar. Y a los que estaban en el bar se les atragantó la medialuna.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo