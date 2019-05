Rogelio Frigerio: “No descarto un encuentro entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no descartó un encuentro entre el presidente Mauricio Macri y la líder de Unión Ciudadana, Cristina Kirchner, para lograr la adhesión de todos los espacios políticos al programa de consensos básicos que el gobierno le propuso a la oposición. Además, dijo que esa búsqueda "no tiene que estar teñida por lo electoral".

"No descarto para nada que pueda tener un encuentro con Cristina Kirchner. El presidente ha dado el puntapié inicial, pero no es una responsabilidad del oficialismo nada más", dijo Frigerio al ser consultado sobre si estaba previsto que se reúnan Macri y la ex presidenta.

Así lo reflejan los diarios Clarín y La Nación, que publican hoy sendas entrevistas con el funcionario, en las que asegura que para el presidente es "una prioridad" la búsqueda de acuerdos básicos de cara a los comicios de octubre, que la misma "no tiene que estar teñida por lo electoral" y que tampoco se debe dejar "a nadie fuera de esta posibilidad".

"Es el presidente el que se ha puesto a la cabeza de esta búsqueda de consensos básicos", remarcó Frigerio, quien enseguida señaló que en estos acuerdos no se descarta a "ningún referente".

En este sentido, asumió que "hoy hay más señales, por parte del oficialismo, pero también de la oposición, para celebrar estos acuerdos" y destacó que esta búsqueda "recién empieza y no tiene fecha límite" y que "es algo que pide la sociedad".

Dijo también que han recibido "muchas adhesiones de diferentes sectores" a la idea y que cuantos más sean, "mejor".

Pero Frigerio remarcó que era fundamental "no contaminar estos acuerdos básicos con cuestiones partidarias o electorales" y dejó claro estos consensos no son "un programa de gobierno" ya que eso "lo elige la gente cuando vota".

Por ese motivo sostuvo que era necesario "hacer un esfuerzo para no contaminar esta búsqueda de acuerdos básicos con cuestiones político-electorales", ya que tienen que ir "por cuerdas separadas".

Frigerio reconoció que hoy "la coyuntura es difícil", que es difícil ver los cambios estructurales que hizo Cambiemos durante la gestión y que en los próximos seis meses es necesario trabajar "para resolver los problemas más acuciantes" de la Argentina, como "la inflación y el proceso recesivo".

Dijo también que estaba convencido que en la próxima convención de la UCR se iba a "ratificar el compromiso de la UCR con Cambiemos" y explicó que las gestiones para sumar a los acuerdos básicos al kirchnerismo se iban a hacer "a nivel parlamentario".

"Nos hemos puesto de acuerdo con el kirchnerismo en algunas leyes también, no en muchas, pero en algunas. Tenemos un antecedente de donde agarrarnos para ver si podemos llegar por esta vía a acordar cuestiones básicas", recordó.