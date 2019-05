Rogelio Frigerio sobre Mauricio Macri: "Si entiende que hay alguien mejor, analizaría dar un paso al costado"

El ministro del Interior Rogelio Frigerio sugirió que el presidente Mauricio Macri podría no ser el candidato de Cambiemos de cara a las próximas elecciones. "Si entiende que hay alguien mejor analizaría dar un paso al costado", expresó.

En una entrevista brindada a Canal 9, el funcionario nacional fue consultado sobre la declaración del presidente de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo, quien sugirió que Macri podría no ser el único candidato de Cambiemos. "Macri va a hacer lo mejor para la Argentina. Si entiende que hay alguien mejor analizaría dar un paso al costado, no tiene esa necesidad imperiosa de ser candidato”, aseveró.

Sobre la posibilidad de que vaya a internas, opinó: "No es usual que dentro de un espacio le hagan una interna al presidente". No obstante, no descartó la posibilidad de competir contra otros precandidatos en las Paso.

Con respecto a los cruces que hubo entre Elisa Carrió y dirigentes de Cambiemos tras la derrota electoral en Córdoba, señaló: "Tenemos que llevar calma y esperanza a la gente, no podemos pelearnos públicamente. Las discusiones se resuelven puertas adentro".

Para Frigerio, las críticas de Lilita se generaron "por falta de comunicación". "Fue decisión del Gobierno que no participe Cambiemos en Córdoba, ella decidió jugar fuertemente con Mario Negri, pero nosotros somos el Poder Ejecutivo y tenemos que tener en cuenta otras cosas", afirmó.

"Cambiemos no participó de la elección, lamentablemente el radicalismo fue con Mestre y la estructura del Pro con Negri. Tendriamos que haber conformado Cambiemos pero no se pudo y sufrimos una gran derrota que ahora tenemos que tratar de dejar atrás", comentó.

Por último, se refirió a la resolución de la Corte Suprema con respecto a la causa "Vialidad" por la que será juzgada la ex presidenta Cristina Kirchner. "Los argentinos necesitamos confiar en la justicia. Tal vez necesitemos más tiempo para terminar de instalar que la justicia es independiente del Poder Ejecutivo. Antes la justicia no era independiente. Eso cambió con Macri, estamos construyendo una verdadera república con independencia de poderes", concluyó.