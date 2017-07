Rosario aprovechó el envión turístico invernal pero los fines de semana

En consonancia con un aumento de viajeros a nivel nacional, Rosario tuvo este receso de invierno mejores índices turísticos pero sigue siendo una plaza de escapadas de fin de semana, incluso en vacaciones. Así lo revelan diferentes análisis sobre las últimas horas del parate en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, los distritos que movilizan la mayor cantidad de gente

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) describe que toda la provincia de Santa Fe “tuvo un comportamiento muy dispar, con alta convocatoria los fines de semana y muy escasa durante la semana”.

Destaca que Rosario “se movió con niveles de ocupación cercanos al 80% durante los fines de semana al ritmo de una amplia propuesta de esparcimiento y recreación para los más chicos y con los centros y avenidas comerciales como paseos diarios”.

Por su parte, en la capital provincial la ocupación rondó el 60%, con la Fiesta Invernal de la Cerveza como la principal atracción del receso de julio, “con miles de personas que durante tres días disfrutaron de espectáculos, gastronomía y cerveza artesanal”.

Ambas ciudades tuvieron un pleno de capacidad en espacios como cines y espectáculos para chicos, sobre todo en las dos semanas que duraron las vacaciones en la provincia.

Un invierno mejor en los hoteles

Por su parte, un reciente relevamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Rosario (Aehgar) y del Ente Turístico Rosario (Etur) arrojó que la ciudad registró un crecimiento de 16% en la ocupación hotelera, con respecto al año pasado, en las dos primeras semanas de vacaciones a nivel nacional, del 9 al 22 de julio.

En ese periodo se alcanzó una ocupación promedio del 79%, contra el 63% relevado en 2016. La cifra de este año se constituyó con la visita de más de 200 mil personas, que “disfrutaron de los espacios para la infancia y de las propuestas artísticas y culturales de la ciudad de Rosario”, señala el reporte.

Coincide en que la demanda hotelera “escaló los fines de semana”, cuando se llegó “a más de 90% en hoteles 5 estrellas, apart hoteles y alojamientos turísticos temporales”.

Mayor gasto pero estadías más cortas

En tanto, a nivel país, alrededor de 4,9 millones de turistas gastaron 13.702 millones de pesos en las vacaciones de invierno, con estadía promedio de 4 días, de acuerdo al citado estudio de la Came.

La entidad sostuvo que la cantidad de turistas de este invierno superó a la del año pasado, aunque la estadía promedio fue levemente inferior a la de 2016.

Bariloche a full. En la Patagonia, miles disfrutaron de la nieve. (Télam)

Además, 8,5 millones de excursionistas se trasladaron a ciudades vecinas a pasar el día, con un gasto promedio de 270 pesos cada uno, con lo que inyectaron otros 2.322 millones de pesos a las actividades relacionadas con el turismo, lo que reafirmó la importancia económica de las vacaciones invernales, señaló Came.

“Las ventas minoristas sintieron el impacto del mayor movimiento y gasto de la gente, aunque lo que más se dinamizó fue el rubro esparcimiento”, sostuvo el presidente de Came, Fabián Tarrío.

El relevamiento, realizado por la entidad en las 40 ciudades de mayor peso del circuito turístico nacional, determinó que la venta de bienes y servicios vinculada al turismo -medida en cantidades- estuvo en niveles similares a los del año pasado, con más circulación de gente aunque con estadías más cortas.

Mucha nieve

Los destinos más elegidos fueron los centros de nieve como Bariloche, Las Leñas o la ciudad de Mendoza, y destinos de temperaturas más altas como Salta, Tucumán, Córdoba y Misiones.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también fue una plaza muy recurrida para los que buscaron unas vacaciones de cultura y compras.

La entidad resaltó que "si no fuera por la competencia que ofrecieron otros destinos como Chile o Miami, el resultado de las vacaciones hubiera sido mejor aún", no obstante destacó que "el balance no fue malo".

Por su parte, el Ministerio de Turismo de la Nación (Mintur) coincidió en el mayor movimiento de este año con incrementos interanuales de hasta 73 por ciento, en especial en los destinos vinculados a la nieve.

Por citar algunos, San Carlos de Bariloche tuvo en julio una ocupación promedio del 90 por ciento, sobre un total de 28.000 camas habilitadas, y Ushuaia alcanzó reservas para el 77,2 por ciento de su capacidad total de 6.000 plazas.

La ocupación promedio en la provincia de Mendoza fue del 88 por ciento de sus 35.000 plazas hoteleras y recibió 350.000 visitantes, un 10 por ciento más que en el receso invernal 2016.