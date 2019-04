“Rosario dio vuelta la página”, aseguró Sukerman

El candidato a intendente del peronismo Roberto Sukerman aseguró que fue el más votado en Rosario, nombre por nombre (no tuvo internas), y que “Rosario dio vuelta la página”.

“Esta noche quedó absolutamente claro que ganamos las elecciones por amplia mayoría. Vamos a gobernar la ciudad de Rosario”, afirmó el actual concejal y anticipó que, según sus datos, su rival por el oficialismo será Pablo Javkin.

“Por los números que tenemos gana Javkin”, añadió Sukerman y apuntó contra la carga de datos que a esa hora, 22.45, mostrata a Irizar por arriba del ex radical y muy cerca del peronista.

“Lamento la manipulación de la carga que hace el socialismo. El retraso, ni siquiera tener certeza de las elecciones de su Frente. Esto que están viendo no es el resultado final y es por culpa del gobierno”, dijo.

“Rosario dio vuelta la página. No quiere más esta gestión. Nosotros la vamos a representar, con una esperanza para la ciudad que no puede ser la capital de desempleo, que el colectivo no pase por la esquina, la inseguridad, el descontrol”, agregó Sukerman.

El candidato a intendente valoró su triunfo y el de la suma del Frente Juntos a nivel provincial (Perotti más Bielsa) y dijo: “Ganado Rosario y ganando Santa Fe tenemos la posibilidad de dar un ejemplo concreto de ganar y terminemos con este gobierno de Macri el 10 de diciembre, por un gobierno en favor del pueblo argentino”.