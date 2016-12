Rousseff: "Hay que hacer que (Michel Temer) salga antes de enero"

"La cuestión es que tenemos que tener elecciones directas para presidente", insistió Rousseff, tras lo que añadió que, si no fueran antes de 2017, Brasil se encontraría con "un sucesor escogido dentro del Congreso", el mismo cuerpo que votó para su destitución, y continuaría vigente el "golpe" del que ella considera que fue víctima.

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff aseguró ayer en Buenos Aires que es necesario que el actual presidente, Michel Temer, renuncie "antes de enero de 2017" para que haya elecciones presidenciales porque de no hacerlo se trataría de "un golpe dentro del golpe" que dijo sufrir al salir del poder.

