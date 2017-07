Ruben habló de todo: elogios a Zampedri y críticas a Pinola

Marco Ruben habló en conferencia de prensa tras el primer entrenamiento de la pretemporada canalla en Arroyo Seco.

El delantero trabajó diferenciado debido a la operación que le practicaron a finales del torneo pasado en el pie izquierdo.

Sobre su estado físico mostró tranquilidad ya que "desde que me operaron nunca sentí dolor, ni molestia", y fue optimista al revelar que "llegado el fin de esta semana empezaré a trotar, calculamos que en tres semanas voy a estar entrenando con normalidad".

"Pensamos que seguimos teniendo buen equipo, nos vamos a sobreponer a las bajas, son solo jugadores y vamos a andar bien", indicó sobre las partidas de Damián Musto, Teófio Gutiérrez y Javier Pinola, piezas clave del equipo.

A la hora de analizar a su nuevo compañero de ataque, Fernando Zampedri, el 9 canalla se llenó de elogios: "Me parece un delantero impresionante. Tiene una característica que a la gente de Central y al club le gusta. Me gusta como juega, pienso que al equipo le puede venir muy bien, es muy potente. Estoy contento de que esté acá".

La molestia de Ruben por la ida de Pinola

Ruben no ocultó su malestar por cómo Pinola se fue del plantel para hoy ser parte de River. "La reflexión es que Pinola no se fue de la mejor manera. Si quería eso tenía que haber sido de otra forma, más transparente", comenzó el delantero, y siguió: "Él (Pinola) tenía que haber jugado el último partido y después sentarse, explicar y que negocien su salida, nada más".

Sobre su relación personal con el defensor, Ruben recordó que "hablé con Pinola por mensaje y quedamos en hablar. Después de eso se ve que estuvo bastante ocupado y no me llamó", lamentó.

"Yo entiendo cada situación, no entiendo las malas formas. Por ahí son aconsejados por gente que no es cercana al jugador. Me golpeó, me dolió un poco y me molestó. Después si decidió jugar en River, que se yo, se embarró la cancha, cada uno elije como vivir", cerró el 9.