"Sacó la mano, dijo «Papá, me ahogo» y no se lo vio más"

Un pescador de 40 años se ahogó este domingo por la madrugada en el río Paraná, a la altura de calle Uriburu. El que presenció la dramática situación fue su padre. "Sacó su mano y le dijo «Pá, me ahogo« y no se lo vio más", comentó una familiar, que pidió que Prefectura rescate el cuerpo.

En diálogo con el programa Cada Día (El Tres), la familiar contó que el pescador no pudo ser rescatado por su padre porque tiene problemas en la espalda. "Si se tiraba él buscábamos a dos", subrayó.

"Amagó a caerse, el padre lo agarró. La segunda vez no lo pudo agarrar y se hundió", comentó al tiempo que añadió que el joven "no sabía nadar". "Le sacó su mano y le dijo «Pá, me ahogo», se hundió y no se lo vio más", señaló.

"Estamos hechos pedazos. Nos vamos a quedar acá hasta que aparezca", comentó la mujer, que solicitó al personal de Prefectura Naval Argentina delegación Rosario que rescaten el cuerpo.