Salud bucal: ¿La gente concurre menos al odontólogo?

Estar atentos a esta demanda no es más que dar respuestas a satisfacer un derecho a la salud que todo ciudadano tiene por el hecho de ser tal. Más allá de las crisis estacionales que las puede haber, creemos firmemente que las campañas de prevención están dando buenos resultados y la gente cada vez concurre más”, manifestó el facultativo, y enfatizó: “lo que sí notamos es una mayor demanda en la población para conocer cómo prevenirse”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo