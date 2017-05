Sancor: Nación envió una parte del crédito y la provincia sigue reclamando

Por último, sentenció: “Creo en la regulación cooperativa, creo en ese capital social. Y creo que los grandes fondos de capitales privados que pueden llegar a usar la marca Sancor no van a cumplir la misión y los objetivos de las cooperativas”.

Y luego insistió con la idea que vino manifestando en las últimas semanas: “Yo quiero más y mejores cooperativas en Argentina, no quiero una empresa privada gestionando una marca Sancor”, disparó ante la supuesta intención del gobierno nacional de privatizar la firma.

Este viernes, el gobierno nacional envió menos de la mitad del dinero que prometió a Sancor para paliar su crítica situación financiera, productiva y laboral. El resto del crédito está supeditado al resultado de una reunión que se llevará a cabo entre las partes a fin de mes, en la que la firma láctea deberá garantizar ciertas condiciones de ajuste. Ante este escenario, el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, volvió a plantear diferencias con la metodología y pidió “más cooperativismo y no un capital privado que venga a gestionar la marca Sancor”.

