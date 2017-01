"Santa Fe sufrió un golpe en su aparato productivo extraordinario"

“Las lluvias no nos dan tregua. En cuatro fines de semanas tenemos lluvias acumuladas que llegan a entre 600 y 800 milímetros que es lo que llueve casi todo un año. La situación es muy desoladora. Santa Fe ha sufrido en un golpe en su aparato productivo extraordinario”. El diagnóstico del ministro de la Producción de la Provincia, Luis Contigiani, fue crudo. Como lo será, seguramente, el pedido de asistencia económica que hará este lunes a la tarde el gobernador Miguel Lifschitz a los ministros nacionales del Interior, Rogelio Frigerio, y de Agricultura, Ricardio Buryaile, que lo visitarán en la Casa Gris de la ciudad de Santa Fe.

