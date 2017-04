Se inaugurará la muestra “Un lugar en la tierra. Obras de Aid Herrara”

Las biografías de Aid Herrera (Puerto General San Martín, 1905 - Rosario, 1993) se inician, de manera recurrente, con una información precisa: los estudios de pintura, dibujo y grabado que realizó con Juan Greta. Que Greta era su esposo no requería de aclaración escrita; que el descubrimiento de la pintura vino de su mano, cuando recién se habían conocido, constituía una narración que ella hacía con placer. Entrelazada entonces con la cotidianeidad de la vida en común y del impulso de las clases de Grela. Aid comenzó a dibujar los objetos que la rodeaban y su universo interior, y, poco después, siguió con la pintura y el grabado. Un hallazgo y un deleite con diferentes cauces, pero el primero e invariable a lo largo de su vida fue el férreo compromiso con la obra y la carrera profesional de Grela: desde esa experiencia, sustanciosa y no exenta de angustias, Aid pudo desplegar otras acciones, ensayar una expresividad propia y forjar una obra sin par.

