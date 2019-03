Según testigos, el joven que chocó y mató "iba a más de 120 Km por hora"

La fiscal que imputó al joven que chocó y mató el miércoles pasado en San Martín y Garibaldi aseguró que el conductor tuvo una actitud "de desprecio por la vida" y añadió que cuenta con varias infracciones de tránsito, por las que llegó a estar inhabilitado para manejar por 15 días. Además, dijo que investiga si corría una picada con una moto al momento del siniestro vial y aseguró que circulaba a una velocidad tan elevada que "no pudo evitar" la colisión con la Renault Kangoo. Al momento de escuchar la resolución de la jueza, quien dictó prisión preventiva por el plazo de ley, "lanzó improperios" en voz baja, agregó la funcionaria judicial.

Entrevisada en el programa A diario, que conduce Alberto Lotuf en Radio 2, la fiscal Valeria Piazza Iglesias expresó que está por recibir el informe completo del municipio sobre las infracciones de tránsito que cometió Gastón Abraham Dlugovitzki. Detalló que fue sancionado por ocultar la patente, "tunear" el tubo de escape, vidrios polarizados, entre otras faltas. Enfatizó que "estuvo inhabilitado por 15 días para conducir".

La funcionaria judicial aclaró que solicitó la imputación por homicidio simple con dolo eventual y no por homicidio culposo por "la habitualidad de la conducta" del sospechoso. "Que una persona lo haga con habitualidad...Tiene suerte de no haber matado a alguien antes", amplió.

"Hay desprecio por la vida humana, lo hacía por diversión", enfatizó.

Piazza Iglesias comentó que un testigo del siniestro vial manifestó que el joven que iba en el Ford Focus "no iba a menos de 120 kilómetros por hora". No obstante, indicó que aún no tiene el resultado de la pericia que determina la velocidad, que era alta por los indicios que recabó.

"Venía a una velocidad tan alta que no pudo evitar de ninguna manera el siniestro. El Ford Focus tiene toda la trompa destrozada, se incrustó en la camioneta de Fabián (la víctima). Había un arrastre de casi 36 metros y no había huellas de frenadas", subrayó.

Consultada por la actitud del conductor durante la audiencia, la fiscal contó que "pidió disculpas y empezó con improperios cuando la jueza estaba decidiendo". "No en voz alta, pero se lo notó a disgusto. Pensó que iba a entrar y salir", agregó.

Por otra parte, la pareja de la víctima relató que tras el choque, "cuando estaba en el piso lo primero que hizo fue sacar un cigarrillo". "Me pareció un desprecio a la vida. Los jueces y fiscales hicieron su trabajo, me da un poco de tranquilidad, un poco de paz", expresó.

"Era un excelente padre, trabajador. Mis hijos son muy chiquitos, saldré adelante por ellos", concluyó.