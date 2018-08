Senado: sin quórum para el "allanamiento más publicado de la historia" contra Cristina

La sesión para tratar el pedido de allanamientos en viviendas de la senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no consiguió quórum y su tratamiento se pospuso para el miércoles a las 14.

En el recinto sólo hubo 35 de los 72 senadores (36 en un momento) y por lo tanto el debate no quedó habilitado. El primer tema era habilitar los procedimientos pedidos por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación por los denominados “cuadernos de las coimas”.

No bajaron al recinto los legisladores del kirchnerismo y una parte del PJ Federal (apenas asistieron 8 de 24). El santafesino Omar Perotti fue uno de ellos.

Además, al oficialismo le faltaron legisladores por viajes y licencias, y por eso no lograron el número mínimo.

Pasadas las 14.40, la vicepresidenta y titular de la Cámara, Gabriela Michetti, debió levantar la sesión y posponerla una semana -por segunda vez-.

“Hubo una decisión del justicialismo o una parte de él que no bajó a la sesión”, dijo el radical Angel Rozas.

Federico Pinedo, del PRO, agregó: “Es un tema que debería tener a todos los argentinos del mismo lado, empezando por la ex presidenta que debería dar las llaves de su departamento. Lamento que sus ex compañeros avalen la no investigación de lo que está pasando".

Pichetto: “Es el allanamiento más publicado de la historia”

El senador nacional y titular del PJ Federal, Miguel Angel Pichetto, afirmó que el presente "es el allanamiento más publicado de la historia", en relación a la eficacia y el objetivo de ese procedimiento pedido por Bonadio. "Creo que no va a encontrar nada el juez pero tiene derecho de ir a buscar”, agregó.

“Algunos creen que estamos bajo la ley de fueros que impedía la marcha de una investigación. No hay impedimentos para que juez investigue sin problemas”, agregó sobre el tema de fondo, la posible detención de Cristina Fernández de Kirchner.

Aclaró que los fueros sólo dan “inmunidad de opinión y de arresto” y sostuvo que no está de acuerdo con las “prisiones preventivas” que es una “pena anticipada con prisión”.

“Mientras no haya riesgo de fuga u obstáculos de la investigación no veo porque una persona deba ser detenida, sí cuando hay condena firme. En el caso de Lula en Brasil, él tenía dos sentencias firmes de Tribunal”, diferenció Pichetto.