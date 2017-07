Siete usos de las redes sociales en el aula

Adivinanzas en Twitter: es una red social rápida, directa y que permite sacar partido a los mensajes cortos en cualquier materia. El profe puede publicar alguna frase de un personaje histórico, escritor o científico para que los alumnos intenten descubrir de quién se trata. Lo mismo se puede hacer dejando pistas de algún animal o planta, un elemento de la tabla periódica, una palabra en inglés, una ecuación, etc.

La inmensa mayoría de los docentes y alumnos de hoy tiene cuentas en más de una red social para su uso personal. Los ámbitos educativos no deben desentenderse de esta realidad, y por el contrario, pueden utilizarlas en su beneficio.

