Sin reelección, Lifschitz no descartó a Bonfatti para la sucesión

Vuelta de página. Ayer, el sueño de la reforma constitucional quedó interrumpido por decisión de los diputados provinciales que votaron en contra del proyecto. Hoy empieza una nueva etapa para el gobernador Miguel Lifschitz, quien ya no tiene la posibilidad de volver a competir por la Casa Gris. Aunque insistió que no es momento de analizar posibles candidatos, no descartó como uno al diputado provincial Antonio Bonfatti. También se refirió al actual panorama económico nacional y su impacto en Santa Fe.

En contacto con Radiópolis (Radio 2), el gobernador santafesino se refirió a la sesión especial de este miércoles en Diputados. Prefirió no hablar de “fracaso”: “Es una contingencia más en democracia por la lucha por los cambios, por transformar la realidad, algo que venimos impulsando es la necesidad de modernizar la Constitución. A veces se logran las mayorías necesarias y a veces hay que seguir batallando para lograr el consenso necesario. Hubo 25 legisladores que acompañaron el proyecto, faltaron 9 más porque se requería la mayoría especial de dos tercios”, sostuvo.

Luego, agregó en ese sentido: “El debate lo ganó el reformismo de la Constitución pero no alcanzaron los votos”. A continuación, admitió en diálogo con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain, que pudo haber algo de miedo en los “diputados del no”. “Los discursos opositores hicieron eje en la reelección y yo lo dije, que si no estaban de acuerdo podían eliminar el artículo, incluso lo propuso el diputado Joaquín Blanco. Era simplemente una excusa entonces”, manifestó.

Al no prosperar el proyecto de modificación de la Carta Magna, Lifschitz perdió la oportunidad de volver a disputar la gobernación. ¿Esta situación habilita la candidatura de Antonio Bonfatti?, le consultaron los periodistas, en relación al diputado provincial. “Ayer tuvimos un debate cuyo fondo era modificar la Constitución. Como todos los partidos analizaremos las alternativas pero es muy prematuro lanzar candidatos”, observó pero destacó en relación al ex gobernador: “Bonfatti es un dirigente muy importante si él lo decide ser, es uno de los nombres posibles”.

“Los debates electorales son para el año que viene, no hay que adelantar los tiempos”, insistió y apuntó: “Hoy la coyuntura nos pone en otro modo de lucha”. Para el socialista “es un tiempo muy difícil para Argentina, de mucha incertidumbre y angustia sin actividad en la Universidad, con una inflación disparada y esto nos compromete a todos los que tenemos responsabilidad de gobierno. Hay que tratar de estar con la gente, encima de los problemas, apoyando con herramientas del gobierno provincial y tratar de defender a la provincia”.

Finalmente, añadió en relación al panorama nacional: “Veo con tremenda preocupación e incertidumbre la realidad pero trato de mantener el optimismo y la esperanza. Argentina siempre se recupera, tenemos resto para recuperarnos, no es la primera vez que nos toca una situación crítica, hay que mantener la serenidad y extremar el diálogo social”, cerró.