¿Sirven los remedios naturales contra las quemaduras?

No hay que utilizar remedios caseros, o combinaciones de sustancias. Por ejemplo algunos usan el aloe vera directamente de la planta como si fuera una solución mágica. A veces en lugar de aliviar, enmascara y produce irritaciones sobreagregadas. Lo que se debe hacer ante esa emergencia es utilizar lociones refrescantes y agua fría. No se debe utilizar nada que pueda entorpecer, y por supuesto tampoco continuar con la exposición al sol. Lo más pronto posible, se debe realizar una consulta con un dermatólogo.

Mucha gente usa visera o sombrero y no se pone protector, y en esos casos se está previniendo el efecto parcialmente, porque está comprobado que hasta un 40 o 50% de los rayos ingresa igual. Por otro lado, hay que tener cuidado con muchos medicamentos y productos de venta libre que son fotosensibles, y mientras se los toma o se los coloca, si son cremas y emulsiones, pueden generar reacciones adversas en la piel.

En Argentina, 190.000 personas al año sufren algún tipo de quemadura, el 10% de ellas graves. La piel humana resiste sin dañarse temperaturas de hasta 44° C, y estando sana, representa una barrera infranqueable para los microorganismos.

