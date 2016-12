Sobre llovido, un choque: eterna espera en la autopista a Buenos Aires

Autopista Rosario/Bs.As, km 256 (Fighiera) mano a Rosario, tránsito habilitado con calzada reducida. Via @MarcioPaez pic.twitter.com/q7waS83DgC

Casi atrapado, Enrique apuntó al concesionario vial: “Son unos caraduras, no tienen vergüenza. La autopista está destrozada”, se quejó y confió que ninguno de los empleados informa sobre el verdadero escenario que existe una vez que se traspasa la casilla.

Sin embargo, la concentración vehicular no se hizo esperar y se formó un verdadero embotellamiento que detuvo prácticamente el paso, cerca de las 7 de la mañana. La situación fue descripta con precisión por Enrique, un oyente de Radiópolis (Radio 2), quien contó que salió de San Nicolás a la medianoche y aún no había podido llegar a su casa en Rosario.

