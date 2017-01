Son dos los muertos tras la fiesta electrónica: falleció un nicoleño

Ese domingo a la mañana, un familiar que vive cerca de su casa, preocupado porque Lucas no aparecía, entró en la vivienda y lo encontró muerto en su cama.

De acuerdo a lo que publica hoy el diario El Norte de San Nicolás, un joven de 34 años, que se llamaba Lucas Liveratore, había asistido junto a algunos conocidos a la fiesta electrónica, y en algún momento afirmó no sentirse bien, aunque luego mejoró y permaneció en el boliche ese 31 de diciembre hasta la madrugada del 1º de enero.

