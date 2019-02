Subastan casco que lo salvó en Malvinas y quiere recuperarlo

Un ex combatiente argentino de Malvinas encontró a la venta en internet el casco que le salvó la vida en la guerra y quiere recuperarlo pero no puede pagar el exorbitante precio que pide el coleccionista inglés que lo tiene en su poder.

Jorge Altieri resultó gravemente herido en su cabeza durante el combate de Monte Longdon, en 1982, al ser alcanzado por las esquirlas de un mortero que perforaron su casco. Pero justamente ese elemento de protección evitó que las consecuencias del impacto fueran fatales.

En contacto con Radio 2, Altieri contó este martes que ya intentó comprar el casco en una subasta anterior a través de la web, al precio de 400 libras esterlinas, pero a último momento un inglés ofertó 800 y se lo llevó. Ahora, el nuevo dueño pide, en el popular sitio Ebay, la friolera de 10.500 libras (cerca de medio millón de pesos argentinos).

“Yo no quiero que me lo regale, se lo quise comprar a 800 libras para que él recuperara lo que gastó pero no quiso, y esto es mucha plata”, lamentó el ex soldado en el programa A diario.

Contó que también habló con ex combatientes británicos con los que mantiene contacto pero nadie de los que intercedió logró convencer al vendedor. Por eso ahora, Altieri pretende contar con la ayuda del gobierno argentino para que a través de Cancillería se pueda hacer alguna gestión en Inglaterra.

“Y si no, me queda mandarle una carta a la reina para ver si le llega y tiene consideración”, expresó, a la vez que mencionó tener conocimiento de “un tratado internacional” para que el rezago de guerra sea restituido a cada soldado que lo utilizó, en caso de estar éste vivo y reclamarlo. Pero nada de eso se cumplió por el momento.

Jorge, o Beto, como se lo conoce, aclara que no tiene fines comerciales sino que sólo sueña con reencontrarse con ese casco al que le debe la vida. “No lo quiero revender, sólo tenerlo en mi mano, agradecerle por haberme salvado y en su momento, dejarlo en el Museo de Malvinas”, ubicado en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7 de La Plata, según señaló en diálogo con el periodista Alberto Lotuf.

“Un precio conservador”

En su aviso online, Bruce, o blackrottie, como se identifica el vendedor, publica varias fotos del artículo junto a una extensa descripción tanto de éste como de Altieri, y también del episodio bélico que dejó al casco en esas condiciones, así como al soldado argentino con pérdida de un ojo, de tejido cerebral y consecuencias neurológicas producto de esto último.

El coleccionista aclara: "El soldado argentino está vivo y bien, por lo que, desde un punto de vista histórico, este casco tiene en mi opinión un precio conservador".