Súper TC2000: Facundo Chapur ganó en Potrero de los Funes

La carrera la punteó durante las once primeras vueltas,Ponce de León y tras una falla eléctrica, el juninense tuvo que ceder a Chapur. El cordobés pudo contener al campeón Canapino en una prueba que tuvo actuaciones destacadas de Rossi (sexto) y Pernía (undécimo).

