Suspensiones en Verbano: intervino la provincia y buscarán retomar la producción en mayo

Se desarrolló este lunes una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial por la situación de los 135 empleados suspendidos en la fábrica de porcelanas Verbano de Capitán Bermúdez. Con la intervención del Sindicato de Ceramistas, se avanzó en mejorar el porcentaje de sueldo que cobrarán los trabajadores cesanteados.

La semana pasada, cuando la firma comunicó que frenaría la producción durante un mes a partir de este lunes 1º de abril también anunció que durante el plazo de la medida los empleados cobrarían entre el 50 y el 60 por ciento del sueldo. Un promedio de 16 mil pesos por persona.

Este lunes, en la sede local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe se acordó el pago de 22 mil pesos por trabajador.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo provincial se comprometió a brindar “toda la ayuda posible para salvar a empresa de un posible cierre total”.

En ese sentido, desde el Sindicato de Ceramistas se informó que seguirán las reuniones entre los representantes de los trabajadores y la firma para analizar la continuidad de la producción en mayo.

Los trabajadores suspendidos explicaron la semana pasada que la medida de la empresa se debe a la caída en las ventas y a los altos costos de producción.

“No se puede pagar la luz, el gas; no pueden amortizar la deuda con bancos y no pueden tomar créditos porque las tasas son muy altas", señaló Juan, uno de los empleados al programa De 12 a 14 (El Tres).

"La empresa produce 12 mil unidades por día. Entre febrero y marzo se vendieron 1.500 por día. Las chicas no saben dónde más poner la mercadería. Es inviable si la situación sigue así", agregó.