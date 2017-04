¿Tenés sueño? Subí y bajá las escaleras

El experimento duró tres días y se descubrió que no se vio afectada significativamente la atención, memoria o capacidad de reacción, pero sin embargo aquellas mujeres que subieron y bajaron las escaleras mostraron más alto nivel de energía que las que consumieron cafeína.

Tras medir previamente su sensación de energía y fuerza, así como sus niveles de motivación, completaron una serie de pruebas para medir su nivel de atención, memoria y capacidad de reacción. Y posteriormente se pasó a la prueba, cuyo resultado fue publicado en la revista Physiology and Behavior y reproducido por Europa Press .

