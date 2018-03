Tiene una pyme y le llegó una factura de luz de $272 mil

El dueño de una pyme de la localidad de Totoras mostró su bronca e indignación por el elevado aumento que sufrió en la tarifa de luz, ya que este mes la llegó una factura de $242 mil.

Carlos, titular del frigorífico “El magrito”, indicó en el programa Pegando la vuelta (Radio 2) que habían hecho un esfuerzo con los veinte empleados para disminuir el consumo dado que el mes anterior la factura llegó a $233 mil: "Pedimos un convenio de tres cuotas y además bajamos cuatro mil kilovatios de consumo, con lo que pensamos que el monto de la factura iba a disminuir".

Pero no solo que no fue así, sino que el nuevo valor llegó aumentado en $40 mil. "No queremos cerrar, pero la última factura no la voy a pagar hasta que no me den una solución", indicó indignado.

"Una pequeña industria no puede sobrevivir de esta manera", continuó, y recordó que tanto el como sus empleados tienen los impuestos al día y que la única forma de salir de esta situación es reducir los costos: "Tendremos que poner un camión en vez de dos, buscar otro tipo de salidas, pero sin perjudicar a los trabajadores".

Al respecto, el sitio Infomas indicó que ante este panorama, el intendente totorense, Horacio Carnevali, le envió una carta al gobernador Miguel Lifschitz, donde solicitó la intervención ante estos desproporcionados aumentos. Además, un grupo de vecinos se manifestó hoy en las puertas de la sede de la EPE en Totoras.