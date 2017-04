Tiroteo en París en la previa de las elecciones: un policía muerto

Según la televisión "BFMTV", el tiroteo tuvo lugar cerca de la tienda "Mark and Spencer" de la avenida sobre las 21 hora francesa.

Las autoridades no habían indicado la naturaleza de los hechos que se registraron en la turística arteria de la capital, a tres días de la primera vuelta de los comicios nacionales.

Un policía murió este jueves tras un tiroteo que se registró en la avenida Champs Elysées de París, a pocos metros del famoso Arco del Triunfo, en un ataque en el que otro compañero resultó herido y un presunto autor de los hechos fue abatido, indicaron fuentes oficiales. No se descartaba un hecho de terrorismo en la previa de las elecciones presidenciales en Francia.

