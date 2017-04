Tiroteo en París: un policía y un atacante muertos

Este tiroteo y, especialmente la rápida reivindicación del EI, seguramente no harán más que aumentar la tensión pre electoral que ya se vivía en Francia, especialmente luego que la Policía anunciara esta semana que había desmantelado un plan de atentado en la ciudad sureña de Marsella y había detenido a dos presuntos islamistas radicales.

Las autoridades francesas no confirmaron la autoría del EI e informaron que ya identificaron al atacante, aunque no dieron más detalles. El Ministerio del Interior por ahora sólo dio algunos detalles de cómo fue el tiroteo.

No es la primera vez que un ataque afecta directamente el resultado de una elección nacional, especialmente luego que una milicia transnacional como el Estado Islámico (EI) reivindicó de inmediato la autoría y hasta identificó al atacante, aún antes que lo hicieran las autoridades francesas, algo muy poco común y que permite imaginar una conexión real entre el grupo armado y el agresor.

Obama hizo un gesto de apoyo tácito al hablarle por teléfono al candidato liberal, sin darle respaldo explícito, aunque el vocero del ex mandatario, Kevin Lewis, dejó abierta la posibilidad de que se pronuncie por alguno de los dos candidatos que lleguen a la segunda vuelta.

Macron había refirmado su lugar de favorito al recibir hoy dos apoyos: el del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, y de un ex primer ministro francés conservador, correligionario de Fillon, Dominique de Villepin.

"Los actos terroristas no permanecerán nunca impunes", reaccionó en el debate el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, después de enterarse del tiroteo.

Según la televisión "BFMTV", el tiroteo tuvo lugar cerca de la tienda "Mark and Spencer" de la avenida sobre las 21 hora francesa.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo