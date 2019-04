Todo en vivo: pedía por su perro perdido, recibió el llamado y se dio el emotivo reencuentro

Anahí, su pequeña hija de 2 años, su hermanito de 8 y el perro “Tomi” fueron protagonistas de la historia emotiva de este Viernes Santo en la pantalla de El Tres. La joven mujer que vive en barrio Nuevo Alberdi llamó desesperada al canal porque su perro de 11 años, con problemas de visión y audición, se había escapado de la casa y no podían ubicarlo. De un grupo de Facebook le llegaron fotos y datos sobre que un muchacho había levantado a la mascota en avenida Circunvalación. Mientras estaba en vivo en De 12 a 14, recibió el llamado que esperaba y todos fueron al emotivo encuentro del perrito.

El periodista Pedro Levy llegó este viernes hasta la casa de Anahí, quien estaba muy angustiada por la pérdida de “Tomi” el perro que la familia adoptó desde que nació, hace 11 años.

“Los chicos lo extrañan mucho, hace mucho tiempo que lo tenemos en casa”, contó. “Agradezco a la persona que lo levantó en Circunvalación para que no lo pisen; también a toda la gente que lo está viralizando por las redes sociales, pero ahora queremos recuperarlo”, describió luego.

Anahí confió que “a través de un grupo de Facebook nos llegó el dato de que alguien lo había levantado en Circunvalación para que lo pisen los autos “.

“Un colectivero le sacó fotos a un hombre que le estaba pegando patadas al perro y después vio a un muchacho que lo levantó y se lo llevó en su vehículo, que es un Peugeot color gris”, siguió. En realidad, después se supo que a “Tomi” no lo estaban agrediendo, sino que estaban tratando de espantarlo para que no cruce la avenida.

“Tomi es de pelaje color café; es un poco viejito y está bastante sordo. Mi hija de 2 años y mi hermanito de 8 están muy tristes, lo extrañan mucho”, dijo Anahí con emoción en su voz. Y comentó que “es extraño que se haya escapado porque es re tranquilo”.

De 12 a 14 siguió su curso entre otras noticias muchos más duras, hasta que volvió a la casa de Anahí. En el momento en que el móvil se despedía, el teléfono de la chica sonó y recibió el llamado tan esperado, el de la mamá del joven que lo rescató de avenida Circunvalación, que estaba viendo El Tres.

El desenlace de la historia no podía ser de otra forma: las cámaras acompañando a Anahí y a su hermanito al barrio Empalme Graneros, donde “Tomi” los esperaba.

“Volvíamos de Timbúes y vimos a este perro que no salía de entre los autos, un hombre lo quería mover para que no vuelva a la avenida, pero igualmente volvía. Entonces mi mamá me pidió que lo rescate. Después lo vimos en el noticiero y nos comunicamos con su dueña”, describió el muchacho que lo llevó a su casa.