Tomadores de créditos UVA: “Estamos en riesgo de perder nuestras casas”

Los tomadores de créditos UVA se agruparon en Rosario y suman unos 90, mientras que se estima que son 150 mil a nivel nacional. La problemática que los une es el aumento de la tasa de interés que el año pasado llegó al 47,8 por ciento, lo cual volvió casi impagable la cuota casa mes. Sin embargo, el pago mensual no es lo que más les preocupa sino el monto de la deuda total que se ve casi duplicado en este contexto inflacionario.

Diego González forma parte de Tomadores de créditos UVA autoconvocados de Rosario. Uno de los 90 casos en la ciudad de personas que tomaron préstamos bajo este sistema. En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), sostuvo: “Vivo esto con mucha angustia como todos los que tomamos créditos UVA, estamos ante un riesgo real y latente de perder nuestras casas”.

González tomó el crédito en 2017 para cambiar de vivienda. Según contó sobre su caso particular, la propiedad que ya tenía le daba un respaldo de capital. Sin embargo, la inflación llevó la tasa al 47.8 por ciento y cada vez se hizo más arduo pagar. “Empecé con 5 mil pesos y hoy pago 8.500”, precisó pero advirtió: “Lo más importante no es la cuota mensual sino que el principal problema hot es el valor de la deuda. Yo me endeudé por un millón de pesos y hoy ya debo un millón y medio”.

Se estima que unas 150 mil personas en el país están parados en este escenario. “No pedimos no pagar sino que la deuda se indexe por algo razonable, por ejemplo, por el incremento del salario. Los damnificados no queremos ni pedimos que se nos licúe la deuda sino que se indexe por algo pagable, no que el capital sea mayor de lo que valen las propiedades”, remarcó y terminó: “No sólo se tornó impagable el crédito sino que vamos a deber un monto que supere el costo del inmueble, esto ya pasó”.

El secretario de Vivienda de la Nación, Ivan Kerr, sostuvo este sábado que la “crisis cambiaria” que afectó a Argentina durante 2018 "ha puesto en jaque" a la modalidad de créditos hipotecarios en UVA, los préstamos que el gobierno de Mauricio Macri anunció con bombos y platillos en reemplazo de los anteriores Procrear. Luego sostuvo que desde el Gobierno nacional están "trabajando para relanzarlos".