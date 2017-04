Tránsito tendrá un auto para rendir por el carné de conducir

Otro motivo es que “muchas personas” necesitan la licencia “para acceder a algunos puestos de trabajo” y no necesariamente cuentan con un coche para la prueba de manejo.

Quienes deban sacar el carné de conducir pero no tengan vehículo propio podrán contar con uno que cederá la Dirección de Tránsito para realizar el examen práctico, a partir de la aprobación que el Concejo Municipal dio este jueves a un proyecto con ese fin.

