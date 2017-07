Trolls al ataque: Argentina, entre los países que manipulan las redes sociales

Argentina está identificada en la investigación como un país intermedio ya que estima que los equipos de trabajo van de 35 a 40 personas. El informe no posee los gastos detallados que realiza cada gobierno investigado aunque destaca los gobiernos de Ecuador, del que estima pagos por contrato de hasta 200.000 dólares, y el de Siria, con sumas que van hasta los 4000 dólares.

En el caso de Argentina la evaluación de los investigadores identifica dos tipos de mensajes o comentarios en redes sociales: + (mayoritarios), que se refieren a comentarios pro gobierno o de tipo nacionalistas, y los – (minoritarios), que se relacionan con acoso, “trolling” o interacciones negativas dirigidas a usuarios víctima. Respecto de los ataques de “individual targetting” dice que se encontró evidencias pese a que no las describe. Y en cuanto a la creación de cuentas o perfiles falsos estipula que existen y que se generan de forma automática por medio de bots.

En el apartado “Strategies, tools and techniques for social media manipulation” aparece un cuadro con las distintas acciones que llevan a cabo los 28 gobiernos que abarca el estudio.

Las personas que trabajan en estas oficinas de gobierno (democráticos y autoritarios) son por lo general jóvenes que dedican su jornada laboral a monitorear las redes sociales y a producir posteos favorables a los puntos de vista del gobierno –describen los investigadores de la Universidad de Oxford–, acosar de forma coordinada y sostenida en el tiempo a periodistas y personas que no comulgan con las ideas del oficialismo, o bien persiguen objetivos concretos estipulados de antemano por el superior a cargo.

El documento se titula “Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation”, y allí se da cuenta de 28 gobiernos, entre autoritarios y democráticos, que operan sobre las redes sociales más relevantes en sus países.

