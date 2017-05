Trump dice estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano

Poco después, en su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca trató de matizar los comentarios de Trump y subrayó que las "condiciones" para que sea posible un encuentro entre el magnate y Kim "no se dan ahora mismo".

"Muchos políticos nunca lo dirían, pero le estoy diciendo que bajo las circunstancias adecuadas, me reuniría con él. Tenemos noticias de última hora", subrayó Trump.

"Si se produce, claro, bajo las circunstancias adecuadas. Lo haría", indicó Trump sobre una reunión con Kim en una entrevista con Bloomberg, un día después de reconocer que no excluía la opción militar ante las continuas provocaciones del régimen norcoreano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, "bajo las circunstancias adecuadas", aunque el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, matizó después que las condiciones para que ese encuentro sea posible no se dan actualmente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo