Un “Súper Berni” de campaña se muestra en Rosario

El ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, aparece en un spot de campaña donde se muestra como un funcionario todoterreno, junto a la ex presidenta Cristina Fernández. El video está conformado por una sucesión de imágenes de distintas emergencias en las que estuvo presente; una de ellas es la explosión en calle Salta 2141.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo