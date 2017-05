Un hombre murió en una fiesta electrónica en San Telmo

Según informó un empleado del local bailable, el fallecido tenía dolores en el pecho y se descompensó. "Tenía 44 años y ya venía con dolores en el pecho. La novia dijo que no tomaba la medicación", aseguró el trabajador en declaraciones televisivas.

La muerte del asistente a la rave ocurrió alrededor de la 1.30 de este lunes en el local nocturno Central Palace (ex Palacio Alsina) situado en la calle Adolfo Alsina 940, que volvía a abrir luego de estar un año cerrado.

