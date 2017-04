Un juez autorizó la "muerte digna" de un bebé contra la voluntad de sus padres

Al respecto, el juez consideró que el daño cerebral que padece el pequeño no puede ser revertido. Un médico estadounidense confirmó los dichos de la Justicia, después de ver los estudios sobre la gravedad de la enfermedad. “Era improbable que Charlie mejore con otra terapia”, concluyó el profesional.

Los médicos del centro de salud dijeron a la Corte que consideraban que era hora de proporcionarle al pequeño un régimen de cuidado paliativo para recibir una muerte digna, porque debido a una condición genética los daños cerebrales y debilitamiento progresivo de sus músculos "está sufriendo innecesariamente", según informó el periódico The Guardian.

