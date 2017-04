Un pozo por una obra mal hecha se tragó medio auto

El conductor de un remis se llevó una gran sorpresa cuando estacionó el auto en una calle de tierra de Villa Gobernador Gálvez. Lo que era un pequeño pozo debajo de una de las ruedas, al rato de transformó en un verdadero cráter que se tragó la mitad del vehículo. La dueña de la remisería y los vecinos apuntaron a una empresa que no hizo como debía una obra de cloacas en el barrio.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo