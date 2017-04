Un trapito dejó inconsciente a un ciclista en pleno centro

Un trapito golpeó a un ciclista hasta dejarlo inconsciente. El hecho ocurrió este miércoles a las 22.30 en pleno centro de Rosario, Mitre y Córdoba, cuando Arnold se disponía a atar su bicicleta para asistir a una clase en una escuela de salsa de la zona.

Desde su casa y en reposo, el joven dio detalles en Radio 2 sobre cómo fue la agresión. "Se me tira el trapito encima y me pide plata, además de decirme que ahí no podía dejar la bici donde siempre lo hago", indicó Arnold en el comienzo de su relato.

Aún conmovido por lo ocurrido, recordó que el cuidacoche "se acercó a los gritos y me empezó a empujar, cuando caí perdí la conciencia". A la hora de repasar las heridas, el joven contó que tiene un golpe fuerte arriba de la cien, otro en la nuca, más la rotura de todos los huesos de la nariz y los labios lastimados."

Arnold contó que el propio hermano del agresor fue quien fue a buscar ayuda: "Este chico es bueno, el problema es su hermano que viene a veces y se pone muy agresivo".

Los profesores de la escuela "Salsa Latin Club" se encargaron de realizar la denuncia debido a la imposibilidad del joven de movilizarse a raiz de la agresión sufrida.

Quienes asisten al lugar piden que se tomen medidas para que esta persona no se acerque debido a sus actitudes agresivas. "Es un peligro para las más de 80 personas, en su mayoría mujeres, quienes no tienen otra opción que darle plata porque se pone violento", precisaron.