Una “Noche de los cascos” para que no se repita el “botellazo”

En un video, Sandra, una mujer que trabaja en Stop in Brazil, aseguró que se vienen registrando hechos de suma violencia contra el bar. Según destacó, han arrojado aceite usado y piedrazos que rompieron los vidrios del local. También confirmó que por estas situaciones se radicaron denuncias policiales y judiciales.

A través de las redes sociales, Ecur invita a la población a participar. “Pedimos prevención, tenemos como antecedente el caso de La Chamuyera, en el que Daiana Travesani resultó gravemente herida. No puede volver a suceder un hecho de esas características. Estamos advirtiendo y no se nos escucha. Tambien pedimos investigación, de este hecho y del anteriormente nombrado”, expresaron.

“Están arrojando objetos desde el hotel que está en la parte de arriba de este espacio cultural. No queremos que pase lo de La Chamuyera. Ya se hicieron denuncias, fuimos a Fiscalía y se habló con Control de la Municipalidad pero no tuvimos respuestas”, sostuvo Ruiz, quien advirtió:“En la previa de La Chamuyera pasó lo mismo, el Estado está ausente”.

En contacto con Radiópolis (Radio 2), Igancio Ruiz, miembro de Espacios Culturales Unidos de Rosario (Ecur) confirmó que se organizó la llamada “Noche de los cascos” para el próximo miércoles a las 18, en Rivadavia al 2600, donde funciona Stop in Brazil. La idea es que quienes se sumen concurran con casco, ya sea de moto, bicicleta o construcción, a modo simbólico y de protesta contra la violencia ejercida por quienes arrojan objetos desde el edificio.

Para que no vuelva a pasar. Representantes de la movida cultural y nocturna de Rosario convocan a una manifestación en la puerta de un bar cuyos asistentes son atacados con objetos arrojados por vecinos de las inmediaciones. La inciativa apunta a que no se repita el “botellazo” que dejó con serias secuelas a una joven en el bar La Chamuyera.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo