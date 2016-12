Una argentina entre los diez científicos más influyentes del mundo

El biólogo Kevin Esvelt, del reputado Instituto Tecnológico de Massachusetts (Boston) ha trabajado mucho con los loci de ADN CRISPR-Cas9. Éstos permiten la edición de genes, eliminando determinados genes de manera relativamente sencilla. No obstante, Esvelt tenía dudas sobre la seguridad de estos procesos, pues podrían crear reacciones oncológicas en cadena no deseadas o incluso utilizarse para la construcción de armas biológicas. Por eso, siguió desarrollando el proceso para que sea más seguro y sin marcha atrás, por lo que cosechó un enorme respaldo en 2016 entre los círculos científicos.

Con la estudiante de informática kazaja Alexandra Elbakyan Nature eligió a una nueva activista por una ciencia para todos. Elbakyan gestiona la web de piratería "Sci-Hub", a través de la que se pueden obtener estudios científicos sin necesidad de que medie pago. En 2015, la estudiante fue demandada por violación de Copyright y hacking por la asociación de científicos holandeses. Desde entonces, trabaja en la clandestinidad y la web ha cambiado de dominio. Tanto detractores como simpatizantes sostienen que "Sci Hub" desató un cambio, continúe o no.

Gracias al holandés Guus Velders, el dañino refrigerante y causante de efecto invernadero HFC (hidrofluorocarburo) está poco a poco desapareciendo de frigoríficos y compañía. Este químico especialista en la atmósfera presentó en las negociaciones climáticas de Ruanda las cifras decisivas para que la comunidad internacional prohibiera por pasos el HFC. Entre otros, India había pedido una moratoria de cuatro años para comenzar con la prohibición, y Velder calculó que ese retraso no tendría grandes consecuencias negativas, lo que fue clave para alcanzar un acuerdo.

Como cofundador de la compañía londinense DeepMind, Demis Hassabits tenía sobre todo una idea en mente: desarrollar máquinas que piensen. A comienzos de año, el software inteligente AlphaGo -que entre tanto ha sido adquirido por Google- superó al campeón surcoreano en el juego de estrategia Go, Lee Sedol, una vez tras otra. Con sus muchas opciones, Go estaba considerado hasta ahora demasiado complejo para una máquina. Según Nature, es un claro ejemplo del potencial para el rápido avance de la inteligencia artificial.

