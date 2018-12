Una broma entre amigas que casi termina en golpiza a un joven

Un joven contó el “momento malísimo” que pasó este fin de semana en un colectivo de la línea 133 cuando fue acusado y agredido por haberle tocado la cola a una chica cuando en realidad había sido una broma pesada de su amiga.

Marcos relató en el programa La primera de la tarde (Radio 2) que se subió a la unidad del transporte público en 1º de Mayo y 24 de Septiembre. Al atravesar a la mitad del colectivo recibió un golpe por la espalda.

“Siento algo fuerte, me doy vuelta y veo a una señorita que levantó los brazos como para pegarme y una amiga diciéndole que había sido ella”, dijo.

Si bien después supo que la amiga de esa chica “le tocó la cola como jugando y yo recibí el golpe”, en ese momento de confusión fue víctima de la tensión que creció dentro de la unidad.

“Una persona que no había visto la situación me agarró a mí del brazo. Pero todo terminó bien porque intercedió un policía que había visto la situación y me dijo que me quedara tranquilo y que haga la denuncia para que quede asentado”, continuó su reconstrucción de lo ocurrido.

Marcos aclaró que “uno de los pasajeros” fue el que reaccionó y salió en defensa de la supuesta agredida pero “el resto no”. “Fue un momento malísimo, re malo”, dijo en relación a la sensibilidad social que existe en este momento con respecto a las denuncias de acoso sexual, abuso o violaciones.

El joven valoró el accionar del policía que medió para que la situación no pasara a mayores y aclaró que las chicas después le pidieron disculpas.