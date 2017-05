Una foto le generó problemas a Lavezzi en China

Ezequiel Pocho Lavezzi, actual jugador del Hebei China Fortune de la Superliga china, quedó en medio de una polémica causada por la filtración de una foto en la que aparece haciendo el gesto de los ojos rasgados, que algunos interpretaron como racismo hacia los chinos.



"Muchos extranjeros ganan dinero en China e insultan a los chinos. No entiendo por qué los apreciamos tanto", escribió un usuario de Weibo –el Twitter chino– identificado como Hua Junyi.



Sin embargo, no todos los usuarios de las redes reaccionaron de manera negativa a la foto. Otro usuario, Duo Shupai, opinó: "Son demasiado sensibles. ¿Los medios no tienen otra cosa que hacer?"



El jugador emitió un comunicado en el que pidió "mil disculpas" por las "molestias y desconcierto" que haya podido causar a los hinchas y aseguró que nunca tuvo la "mala intención de humillar a las personas de nacionalidad china".



"He aprendido esta vez y prometo que no volverá a pasar", añadió Lavezzi, que posó para las fotografías promocionales de la máxima competición china, pero entre las instantáneas divulgadas no se encontraba la causante de la polémica, que no se había conocido hasta ahora.