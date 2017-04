Una mujer contó cómo era su vida con dos vaginas

“Tenés momentos en los que no querés vivir, pero sabés que tenés que hacerlo, así que permanecer fuerte es todo lo podés hacer”, dijo Triefenbach.

Cinco meses atrás se sometió a una histerectomía (extirpación quirúrgica parcial o toral del útero). Y si bien asegura que la posibilidad de no tener hijos le generó "un vacío, ahora pienso en adoptar”.

Todo aquello que no responde a la “normalidad” biológica despierta a la par morbo e interés.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo