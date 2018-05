Una mujer denunció que fue violada en el Hipódromo

Una mujer denunció que fue abusada en el Hipódromo de Rosario. Según contó mantuvo relaciones sexuales con un hombre en el lugar pero amaneció con dolores vaginales por los cuales acusó a otro hombre que estaba allí también. Intervino la Unidad de delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA).



Desde el MPA informaron que la denuncia se hizo la madrugada de hoy, cerca de las 2 por una mujer de 34 años, quien sostuvo que habría estado con un hombre de forma consentida en el Hipódromo de Rosario y luego, se habría quedado dormida despertando con dolores vaginales. En el lugar había otro hombre que ella no conocía y según mencionó la habría violado.



Se la envío a realizar los exámenes médicos, isopado, recolección de material genético para ADN y examen toxicológico.



Los hombres de 46 y 42 años fueron fichados, identificados. Se determinó que no tienen antecedentes y recuperaron la libertad. Se esperan los resultados de laboratorio, la ampliación de testimonios y actuaciones de la comisaría 5°. El hecho aún no está corroborado.



La denuncia



Según precisaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, anoche la Central del 911 recibió un llamado dando cuenta que en Ovidio Lagos al 2200 había una mujer de 34 años en la zona del Hipódromo que habría sido drogada y abusada sexualmente.



El personal se hizo presente en el lugar y entrevistaron a la denunciate quien indicó que en horas tempranas pasó por los portones que están sobre Ov. Lagos y dos hombres, uno de 46 años, y el otro chileno, de 42 años, la invitaron a pasar aduciendo que tenían una habitación. La mujer explicó que accedió, que tuvo relaciones con el chileno y se quedó dormida.



Luego alrededor de las 14 se despertó, el hombre le preparó un te y volvió a quedarse dormida. Alrededor de las 21 se despertó nuevamente desnuda, sin ropa y con dolor vaginal, vómitos y mareos, intentó irse y no la dejaron ya que dijeron que podría tener problemas con la vigilancia privada del lugar.



Al salir, un hombre de 54 años (de origen paraguayo), vigilador del lugar, la acompañó y solicitó presencia policial. Luego el personal detuvo a los dos señalados y solicitó la presencia de una ambulancia al lugar, donde fue atendida por un médico, quien a primera vista no observó lesiones.

Comunicado del Hipódromo

Las autoridades del Hipódromo Municipal publicaron un comunicado sobre este hecho en el sitio web, que decía lo siguiente:

Desde Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario comunicamos que debido a una denuncia realizada en la noche de este domingo por una mujer sobre un probable caso de abuso, se dio inmediato aviso a la policía a través del 911 y el tema ya se encuentra en manos de la Justicia.

Tras la rápida intervención de la Policía, las personas presuntamente implicadas fueron detenidas.

Hacemos saber que desde el Hipódromo Rosario dimos aviso al área de Violencia de Género de la Municipalidad, al tiempo que nos pusimos a disposición de la Justicia y colaboraremos en lo que sea necesario para ayudar a resolver este caso.