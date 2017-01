Una nena sufrió una descarga eléctrica cuando jugaba en una plaza

Agentes de Criminalística de la Unidad Regional XVII peritaron el lugar. En primera instancia, corroboraron que uno de los reflectores que iluminan el monumento –retoño del Pino Histórico– enviaba corriente al piso de esa área y la reja circundante. Además, constataron que el disyuntor del sistema eléctrico del monumento no funcionó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo